Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes de policía aseguran el área mientras agentes del orden público visitan la escena de un tiroteo en el centro de Washington, DC, el 26 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Agentes de policía aseguran el área mientras agentes del orden público visitan la escena de un tiroteo en el centro de Washington, DC, el 26 de noviembre de 2025. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Cuatro personas murieron apuñaladas el martes en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, por un sospechoso que fue abatido por la policía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.