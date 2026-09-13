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Cuatro muerto dejó una serie de ataques en Luisiana. (Foto: Twitter @NOPDNews / Referencial)
Cuatro muerto dejó una serie de ataques en Luisiana. (Foto: Twitter @NOPDNews / Referencial)
/ Twitter @NOPDNews
Por Agencia EFE

Cuatro personas murieron en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, a manos de un hombre que apuñaló a las víctimas en serie y que ya fue detenido, según reportó este domingo la Oficina del Alguacil del Condado de Terrebonne.

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