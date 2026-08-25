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Resumen

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Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente al Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Foto de Mostafa Bassim / Anadolu vía AFP).
Agentes federales de inmigración se enfrentan a manifestantes frente al Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Foto de Mostafa Bassim / Anadolu vía AFP).
/ MOSTAFA BASSIM
Por Agencia EFE

Un informe publicado este martes por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC) revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más personas en este estado entre enero y julio de este año que en 2024 y 2025 juntos, y que los más afectados son hombres entre 25 y 44 años (68,4 %), la mayoría inmigrantes de África y Latinoamérica.

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