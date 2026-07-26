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Al inicio del segundo mandato de Donald Trump, cerca de 1,3 millones de personas de 17 países estaban amparadas por el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS). (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Al inicio del segundo mandato de Donald Trump, cerca de 1,3 millones de personas de 17 países estaban amparadas por el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS). (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
/ SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para aumentar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos una vez que pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), informó este domingo la cadena CBS, que cita documentos internos y dos fuentes de la agencia.

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