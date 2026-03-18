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Estados Unidos impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 países. (Foto: Kena Betancur / AFP)
Estados Unidos impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo a 12 países. (Foto: Kena Betancur / AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles que, a partir del 2 de abril, exigirá una fianza de 15.000 dólares a los solicitantes de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de 12 nuevos países, entre ellos Nicaragua.

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