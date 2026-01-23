Fotografía de archivo del buque petrolero iraní "Starla" amarrado en una boya en la refinería surcoreana SK Energy. Foto: EFE/Yonhap
Fotografía de archivo del buque petrolero iraní "Starla" amarrado en una boya en la refinería surcoreana SK Energy. Foto: EFE/Yonhap
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. impone sanciones a “flota fantasma” de Irán por represión de protestas
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. impone sanciones a “flota fantasma” de Irán por represión de protestas

EE.UU. impone sanciones a “flota fantasma” de Irán por represión de protestas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El apuntó a nueve buques y a sus respectivos propietarios y empresas gestoras que, según funcionarios estadounidenses, “transportaron en por cientos de millones de dólares hacia mercados extranjeros”.

El departamento señaló que los ingresos producto de esas ventas se desvían para financiar grupos “terroristas regionales, programas armamentísticos y servicios de seguridad”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Televisión estatal de Irán reporta que 3.117 personas murieron en protestas

La medida se produce cuando un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirmó haber confirmado la muerte de más de 5.000 personas durante la represión de las protestas que sacudieron Irán, y añadió que la mayoría eran manifestantes que fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre y sacudieron al liderazgo clerical de Irán.

Pero el movimiento se ha desvanecido ante la represión del gobierno, que también ordenó un apagón de internet sin precedentes.

Iraníes caminan junto a una valla publicitaria en persa que dice "Irán es nuestra patria" en una calle de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Iraníes caminan junto a una valla publicitaria en persa que dice "Irán es nuestra patria" en una calle de Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Las ONG que vigilan la represión han dicho que su labor se ha visto obstaculizada por un corte de internet que ya dura dos semanas, y advertido que las cifras confirmadas por el gobierno probablemente estén muy por debajo del saldo real.

Algunas de las empresas sancionadas este viernes por Washington tienen sede en Emiratos Árabes Unidos, India y Omán.

“Las sanciones de hoy apuntan a un componente crucial de cómo Irán genera los fondos que utiliza para reprimir a su propio pueblo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones, y le advirtieron de las "graves repercusiones" que tendría para la región, informó el jueves 15 de enero un alto cargo saudita. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC