El Ejército de Estados Unidos informó el lunes que mató a dos personas en ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en una campaña que ya deja 170 muertos.

El Comando Sur, responsable por las fuerzas de Washington en la región, dijo en una publicación en X que “la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

El gobierno del presidente Donald Trump insiste en que está, en la práctica, en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina.

Pero no ha aportado pruebas de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos señalan que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido entre sus blancos a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

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El piloto y el copiloto de un avión que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo 22 de marzo por la noche murieron en el accidente, que obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron el lunes autoridades y medios estadounidenses. (AFP)

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