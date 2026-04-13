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Una embarcación después de ser atacada por el Ejército de Estados Unidos en lo que señala fue una acción contra una "narcolancha", en el Pacífico oriental, el 13 de abril de 2026.
Una embarcación después de ser atacada por el Ejército de Estados Unidos en lo que señala fue una acción contra una "narcolancha", en el Pacífico oriental, el 13 de abril de 2026.
Por Agencia AFP

El Ejército de Estados Unidos informó el lunes que mató a dos personas en ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en una campaña que ya deja 170 muertos.

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