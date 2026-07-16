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Resumen

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Los patines de aterrizaje de un helicóptero en el agua junto a un barco del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. frente a la costa de Hoboken, Nueva Jersey, en el río Hudson, Nueva York, el 10 de abril de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Los patines de aterrizaje de un helicóptero en el agua junto a un barco del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. frente a la costa de Hoboken, Nueva Jersey, en el río Hudson, Nueva York, el 10 de abril de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que investiga el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York en 2025, divulgó este jueves un informe que sugiere el impacto de aves como causa de la tragedia.

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