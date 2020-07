Desde agosto del año pasado, la peruana Mayra Delgado estudia la maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Harvard Kennedy School, una de las más prestigiosas del país. Como tantos otros estudiantes internacionales que con mucho esfuerzo logran acceder a una de las universidades de élite de Estados Unidos, Mayra tiene la visa F1 que le permite estudiar y también quedarse de uno a tres años trabajando en el país después de graduarse. Ese sueño está a punto de hacerse pedazos.

El lunes, el gobierno de Donald Trump, a través del ICE, la agencia que controla la inmigración al país, emitió una orden en la que los estudiantes extranjeros tendrán que regresar a sus países si es que solo llevan cursos ‘online’.

En el actual contexto de pandemia, con las escuelas y universidades cerradas, la decisión implica la salida inmediata de Estados Unidos de miles de universitarios que, como Mayra, estarían forzados a dar la media vuelta pese a que muchos países aún mantienen sus fronteras cerradas por el coronavirus.

- ¿Cómo te afecta esta decisión del gobierno?

Por la pandemia, a partir de marzo Harvard decidió que todos los cursos fueran ‘online’. Hace un mes, también se decidió que varias de las escuelas de la universidad, incluyendo la mía -la Harvard Kennedy School- sería en línea desde setiembre y durante el otoño. Hubo mucha gente que se fue a sus países debido a que los cursos serían en línea, pero podían regresar pues mantenían el estatus de su visa.

Mayra Delgado está en la escuela de Gobierno de Harvard desde el año pasado. Por tener la visa F1 tendría que regresar al Perú, según la nueva normativa del Gobierno de EE.UU.

Yo me quedé en Estados Unidos porque era mucha incertidumbre, y a lo mejor ya no podía regresar después. En teoría no me afectaba porque yo iba a seguir acá y todo seguiría igual, pero con nueva regulación que salió el lunes, lo que está sucediendo es que nos están obligando a irnos. O sea, los que tenemos la visa F1 tenemos que salir del país antes de que empiecen las clases en setiembre porque no puedo mantener mi visa si llevo un semestre ‘online’. Yo estaba por renovar mi alquiler, pero además pierdo otros beneficios de la visa, como el OPT (Optional Practical Training) que te permite trabajar un año después de graduarte, y el Extend, con el que puedes quedarte trabajando tres años, que son parte de la experiencia de llevar una maestría internacional.

- Y además las fronteras están cerradas…

Claro, son varias complicaciones. Yo podría ir a Lima porque hay un vuelo humanitario que se puede gestionar con el consulado en Boston, pero tengo amigos de países en conflicto o amigos de Venezuela que no pueden regresar y no tienen las condiciones para llevar un curso ‘online’ en su país. Por eso nos estamos viendo bastante afectados por esto. La universidad ha empezado una demanda contra la administración Trump, y la idea es que pare todo esto lo más pronto posible, pues el compromiso de la universidad de moverse a un modelo híbrido todavía está pendiente…

- ¿Cómo va a ser ese modelo híbrido? La Universidad de Columbia y la NYU han anunciado que lo van a implementar…

Lo que dice la regulación del ICE es que, si la universidad tiene un modelo híbrido, es decir una mezcla de clases presenciales y virtuales, los estudiantes pueden seguir ese modelo y mantener su visa. Lo que está en duda es si hay un límite de créditos que se tiene que llevar presencial o virtual, esto está todavía por definirse.

Debido a la pandemia, las universidades han suspendido sus clases presenciales. En el caso de Harvard, desde setiembre solo abrirá sus campus para algunos programas. (AP)

Universidades como MIT, NYU, Columbia, Berkeley, Stanford y otras más han hecho público que están moviéndose hacia un modelo híbrido para no perjudicar a los estudiantes internacionales. Harvard lo hará, por ahora, solo con la escuela de negocios y un 40% de los cursos de pregrado tendrían este modelo. Mi escuela, que es la de Gobierno, aún no ha dicho nada al respecto entonces aún estamos en vilo de saber qué va a pasar con nosotros.

- Y por la pandemia no se puede ir a los campus hasta fin de año en varias universidades…

Hay un comité en cada escuela donde se están presentando opciones para un modelo híbrido, porque somos un montón de estudiantes. En el caso del MIT son como 4 mil alumnos con la visa F1; en el caso de Harvard, somos 5 mil. Y eso es solo en dos universidades en Massachussets. Hay mucha gente afectada. Además, si abres los campus, que es lo que está requiriendo la administración Trump, el nivel de contagio va a ser exponencial y eso también preocupa a la universidad.

- ¿Qué opinas de esta decisión del gobierno de Trump? ¿Por qué se ha tomado en este contexto tan difícil? Hace poco también se emitió una orden en contra de la inmigración calificada…

Esta decisión no es necesaria. Los estudiantes internacionales colaboran mucho con la economía de Estados Unidos. La postura de Trump en esta situación es que está obligando a que las escuelas abran para que la gente esté “más feliz”. Está utilizando esto como un capital político al decir que se abran las escuelas para que las personas puedan ir a trabajar. El otro argumento que ha dado es que los estudiantes internacionales tengan la mejor experiencia, porque ellos están pagando por una experiencia que no están teniendo. Pero se trata de una medida discriminante, xenófoba y que afecta a mucha gente porque esto implica que nos vayamos, que perdamos nuestros derechos, que no trabajemos acá y no tengamos esta experiencia laboral que nuestras visas sí nos permiten. Al final termina siendo una medida económica y entiendo que se hace para proteger a la mano de obra local, pero para nosotros termina siendo un acto de discriminación.

- Ahorita estás en el limbo…

Sí, es terrible. Pero solo nos queda esperar. La universidad nos ha dicho que no nos va a abandonar, que están haciendo todo lo posible, pero no saber qué va a pasar es desgastante y llevamos varios meses así por lo de la pandemia. Es un sueño venir a estudiar acá, y que pase todo esto y nos sigan poniendo trabas cansa bastante.

