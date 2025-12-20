El Skipper, a la derecha, en la terminal José de Venezuela el 18 de noviembre. En ese momento, la localización transmitida del barco indicaba que se encontraba frente a la costa de Guyana. Foto: Planet Labs/ARCHIVO
El Skipper, a la derecha, en la terminal José de Venezuela el 18 de noviembre. En ese momento, la localización transmitida del barco indicaba que se encontraba frente a la costa de Guyana. Foto: Planet Labs/ARCHIVO
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela, según medios

está interceptando en estos momentos sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

El Gobierno del presidente ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El petrolero Skipper, visto en una imagen de satélite a unos 9,6 kilómetros de la costa de Venezuela, el 27 de noviembre. Las señales de localización del barco emitieron en ese momento información falsa de que se encontraba frente a la costa de Guyana, a cientos de kilómetros de distancia. Foto: Airbus/ARCHIVO

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. , no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

