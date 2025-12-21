El petrolero de crudo Centuries, atracado por última vez en Venezuela, mientras es detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2025. (Handout / Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem / AFP)
El petrolero de crudo Centuries, atracado por última vez en Venezuela, mientras es detenido por la Guardia Costera de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2025.
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios
Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

Estados Unidos interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.

Información en desarrollo...

