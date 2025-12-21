Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

Escucha la noticia
Estados Unidos interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la “flota fantasma” venezolana.
Información en desarrollo...
