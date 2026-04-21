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Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron el buque cisterna M/T Tifani. Foto: EFE/Departamento de Guerra de EE.UU.
Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron el buque cisterna M/T Tifani. Foto: EFE/Departamento de Guerra de EE.UU.
Por Agencia EFE

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

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