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Foto de archivo del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más avanzado del mundo. Foto: EFE/EPA/Terje Pedersen
Foto de archivo del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más avanzado del mundo. Foto: EFE/EPA/Terje Pedersen
Por Agencia EFE

La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

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