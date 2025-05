La noche del miércoles se registró un doble homicidio frente al Museo Judío de la Capital, en Washington D.C. Las víctimas fueron identificadas como funcionarios de la embajada israelí en Estados Unidos, mientras que el atacante se entregó a las autoridades entonando cánticos a favor de la liberación de Palestina.

Las autoridades han calificado el evento como un ataque dirigido y el Departamento de Justicia los acusó de homicidio federal pero no descarga sumar cargos por terrorismo. El crimen ha sido condenado por distintos actores políticos tanto de Estados Unidos como de Israel y del resto de la comunidad internacional.

1. El ataque

Promediando las nueve de la noche del miércoles, un hombre se acercó a un grupo de cuatro personas que salían del Museo Judío de la Capital y les disparó por la espalda a dos de ellos sin mediar palabra para luego dispararles en el piso, según documentos de la investigación. El museo se ubica frente a la oficina del FBI y a solo kilómetro y medio de la Casa Blanca, en pleno corazón de Washington DC.

Luego de abatir a las dos víctimas, el atacante tiró el arma e ingresó nervioso al museo. Los presentes le habrían ofrecido agua y ayuda pensando que era víctima de los tiros que habían escuchado minutos antes. Cuando llegó la policía, Rodríguez sacó una kefiya blanquirroja y comenzó a gritar “Lo hice, lo hice por Gaza” antes de entonar cánticos de “Palestina libre” mientras era detenido, según testigos.

Ya en custodia de la Policía Metropolitana de Washington, “identificó el lugar donde se deshizo del arma, que fue recuperada, y dio a entender que había cometido el delito”, según declaró a los medios la jefa policial Pamela Smith. Junto al arma, la policía encontró 21 casquillos.

Mapa de Washington con la localización del Museo Judío.

2. El atacante

El atacante fue identificado poco después como Elias Rodríguez, de 30 años, y natural de Chicago. Posee una licenciatura en inglés de la Universidad de Illinois, es miembro activo de un grupo marxista de extrema izquierda y pro Palestina llamado el Partido por el Socialismo y la Liberación, además trabajó como investigador en The History Makers y como especialista en Administración de Perfiles en la Asociación Americana de Información Osteopática.

Rodríguez no tenía antecedentes policiales y uno de los pocos registros públicos que existen sobre él data del 2017 y da cuenta sobre su participación en una protesta por la muerte de un joven afroamericano a manos de un policía en Chicago.

El sospechoso fue interrogado durante toda la noche por agentes federales mientras que en Chicago la policía allanó una casa que estaría vinculada a Rodríguez en busca de pruebas.

Un funcionario del FBI dijo el jueves, durante una rueda de prensa, que Rodríguez había llegado un día antes del ataque a Washington para asistir a una conferencia de trabajo.

Elias Rodríguez salió gritando "Palestina libre" al ser detenido por la policía.

3. Las víctimas

Las víctimas de Rodríguez fueron identificados como Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, ambos jóvenes formaban parte del cuerpo diplomático israelí en Estados Unidos. Según las autoridades uno de ellos falleció de inmediato, mientras que el otro fue trasladado a un hospital cercano pero se declaró su deceso al llegar.

Rodríguez habría rematado a una de las víctimas cuando se desplomó y siguió disparando contra la otra mientras se arrastraba buscando ayuda.

Lischinsky tenía una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén y una maestría en Gobierno, Diplomacia y Estrategia por la Universidad Reichman. Trabajaba en el departamento político de la embajada hebrea y según su perfile en LinkedIn era “un firme creyente en la visión de los Acuerdos de Abraham” para conseguir la paz en Medio Oriente.

Milgrim, por su parte, se graduó de la Universidad de Kansas en el 2021 y además de su trabajo en la embajada era voluntaria en Tech2Peace, una organización que brinda capacitación empresarial a jóvenes palestinos e israelíes junto con el diálogo sobre conflictos, detalló CNN.

Ambos jóvenes eran pareja y según personas cercanas Lischinsky planeaba proponerle matrimonio en un viaje que realizarían la próxima semana a Jerusalén.

Yaron Lischinsky planeaba proponerle matrimonio a Sarah Milgrim la próxima semana.

4. El móvil

Rodríguez ha sido acusado por el Departamento de Justicia de homicidio federal, pero no descartó sumar cargos por terrorismo y crimen de odio. Durante su primera audiencia, celebrada la mañana del jueves, se negó a testificar. Rodríguez permanecerá detenido hasta el 18 de junio cuando se celebre su próxima audiencia.

Steven J. Jensen, director del FBI en Washington, anunció durante una conferencia de prensa que las autoridades investigan un presunto manifiesto publicado en Internet poco después del homicidio doble.

En el texto de 900 palabras atribuido a Rodríguez, se habla de cómo quienes “nos oponemos al genocidio” hemos “perdido nuestra humanidad”. El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, rechazó la idea “de que el antisemitismo esté aumentando debido a la defensa que hace Israel de su país” y calificó a Hamás como “nuevos nazis”, reportó CNN.

5. Las reacciones

El crimen no solo ha conmocionado a la sociedad estadounidense sino que ha provocado condenas y reacciones desde diferentes frentes políticos. El presidente Donald Trump fue de los primeros en pronunciarse a través de su red Truth Social asegurando que “el odio y radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos”. El jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, repitió la condena en nombre de Trump y aseguró que las medidas del gobierno como la retención de fondos federales a las escuelas que no cumplan con sus exigencias políticas y los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, para revocar “miles de visas estudiantiles” se enmarcaban en una estrategia para “combatir el antisemitismo”.

El primer ministro Benjamín Netanyahu se comunicó con los padres de las víctimas, con el presidente Trump y con la secretaria de Justicia estadounidense, quien le prometió “que el atacante y todos los que cooperaron con él serían llevados ante la justicia”, según un comunicado emitido por la oficina del líder hebreo.

Netanyahu se comunicó con los familiares de las víctimas.

Funcionarios de Alemania, el Reino Unido, Italia y otras naciones europeas se sumaron a las condenas, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de “terrible” el crimen sucedido en Washington.