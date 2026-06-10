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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Matt ROURKE / Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. (Matt ROURKE / Ilia YEFIMOVICH / AFP)
Por Agencia AFP

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció diferencias con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y afirmó que el líder israelí ha “cometido algunos errores” en la guerra en Oriente Medio, según un extracto de una entrevista emitido el miércoles.

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