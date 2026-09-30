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Resumen

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia el discurso sobre el estado de las fuerzas en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2026. (Evan Vucci / POOL / AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronuncia el discurso sobre el estado de las fuerzas en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2026. (Evan Vucci / POOL / AFP)
/ EVAN VUCCI
Por Agencia AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el miércoles que recortó en un 20 % el número de generales y almirantes en las Fuerzas Armadas, como parte de un programa para “rendir cuentas”.

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