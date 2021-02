Conforme a los criterios de Saber más

La peruana Lorella Praeli lleva desde la adolescencia trabajando por los inmigrantes en Estados Unidos, país al que llegó a los 10 años para recibir tratamiento médico tras sufrir un accidente automovilístico. “Como activista, el gobierno de Donald Trump fue difícil porque se trató de una presidencia con una retórica no solo antiinmigrante, sino simplemente racista”, dice a El Comercio la presidenta de la organización Community Change.

Ahora que Joe Biden está en el poder, la compatriota de 32 años –que fue asesora de Hillary Clinton en la campaña del 2016– busca asegurarse que los demócratas cumplan sus promesas. Resalta que mandatario haya empezado a desmantelar las medidas de Trump, pero que eso no basta.

— Hasta ahora, las acciones migratorias de Biden apuntan en primer lugar a desmantelar lo que hizo Trump. ¿Lo ve así?

Así es. Se ha logrado un cambio de proporciones mayúsculas con un nuevo gobierno. No solo es un nuevo día en la historia de Estados Unidos, sino que estamos en el momento preciso para los inmigrantes y no podemos dejar de lado la oportunidad histórica que tenemos de cumplir de manera concreta con las promesas que Joe Biden y Kamala Harris hicieron durante su campaña.

Ellos ya han enviado al Congreso su propuesta migratoria integral, que es excelente. Sin embargo, es un proyecto que no tiene una vía legislativa en este momento. Por ello, nosotros hemos lanzado una campaña de 30 millones de dólares con el movimiento pro migrante. Hoy hay una ventana bastante estrecha para lograr cambios y victorias concretas. Pero aunque el gobierno no puede legalizar a todos, sí puede proteger a más inmigrantes de la deportación.

El presidente Biden ha firmado nueve decretos para acabar con la agenda antiinmigrante de Donald Trump. (Foto: Evan Vucci/ AP)

— ¿Qué tan concretos son los decretos que ha firmado el presidente? ¿Qué expectativas le generan?

Uno de los decretos más importantes es el de la suspensión de las deportaciones. Ese decreto, que es histórico, ahora está en la corte porque los republicanos han presentado una demanda. Los últimos decretos dados el martes tocan los temas de la separación de las familias, la seguridad fronteriza y la inmigración legal. Ya son nueve los decretos en materia de inmigración firmados por Biden. Esto es el inicio. Estos decretos son un buen punto de partida. Ya se confirmó también a Alejandro Mayorkas como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que es el que ve todo el tema de inmigración. Ya no hay excusas.

Están empezando bien, pero tienen aún más responsabilidades. En estos primeros 100 días el gobierno va a tener que dar el siguiente paso para desarrollar su visión con respecto al tema de la inmigración.

— ¿Qué mensaje está dando Biden con estas primeras acciones?

Está desmantelando lo que se dio bajo el gobierno de Trump y está mandando señales con respecto a una visión de inmigración totalmente diferente a la de su predecesor. Esta es una visión que promete legalizar a los inmigrantes indocumentados y reformar el sistema de inmigración, volviéndolo un sistema más pro inmigrante. Lo que vimos bajo la era Trump no fue normal.

Hay que recordar que Biden fue parte de la Administración Obama. Él tiene que establecer la confianza con la comunidad latina e inmigrante. Además, Estados Unidos ya está en campaña para las elecciones legislativas del 2022. Los demócratas deben tener un plan que otorgue victorias concretas para la gente. Los estados clave que le dieron la victoria a Biden y a los demócratas en el Congreso van a volver a estar en juego en el 2022.

______________________

HISTORIA Y TRAYECTORIA

Lorella Praeli nació en Ica hace 32 años. Llegó a Estados Unidos para recibir tratamiento luego de un accidente vehicular que sufrió a la edad de dos años y medio y que le significó perder una pierna.

Cuando tenía 10 años sus padres decidieron quedarse en el país. La peruana estudió, se graduó en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Quinnipac (Connecticut) gracias a una beca y se convirtió en una de las activistas más reconocidas a favor de la reforma migratoria.

Pero su camino no fue fácil. Lorella fue durante 14 años una persona indocumentada. Se acogió en el 2012 al programa DACA que protege a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños con sus padres. Luego se casó con un ciudadano estadounidense y juró como ciudadana en diciembre del 2015.

Esta peruana-estadounidense, hoy presidenta de la organización Community Change, fue directora del voto latino en la campaña de Hillary Clinton y una de las oradoras en la convención demócrata del 2016.

______________________

— Los republicanos buscan frenar la agenda de Biden y la ley integral de inmigración. ¿Cuál es el mayor desafío del gobierno para avanzar en esta materia?

El mayor desafío será abandonar la estrategia de todo o nada, la idea de que hay que trabajar por una reforma migratoria integral o no hacer nada. Simplemente hoy no se tienen los votos para hacerlo. La estrategia tiene que ser usar todas las herramientas legislativas disponibles para lograr avances pronto. Por ejemplo, legalizando a los trabajadores esenciales, a los ‘dreamers’ [jóvenes llegados al país siendo niños y que durante el gobierno de Barack Obama se beneficiaron del programa de protección DACA].

Por el lado ejecutivo, el desafío más grande serán las cortes porque en estos cuatro años se radicalizaron para la derecha. Lo que las órdenes ejecutivas dejan ver hasta el momento es que Biden puede revertir lo que hizo Trump. Pero si lo único que Biden hace es revertir, no va a cumplir con las promesas que le hizo a la comunidad latina. Entonces esto solo es el inicio.

— ¿Cuán importante es la confirmación en el Senado del secretario Alejandro Mayorkas y qué esperan los inmigrantes de él?

Es el primer inmigrante que asume este puesto. Es el representante de Biden en el Departamento de Seguridad Nacional. El apoyo que tiene Mayorkas es histórico y no es solo por ser inmigrante. Él siempre ha sido un aliado de esta comunidad. Yo trabajé con él en el 2012, cuando él estaba a cargo de las solicitudes de inmigración y de implementar el programa DACA.

Las expectativas son altas. Pero nadie garantiza que los demócratas van a mantener el poder del gobierno en las elecciones legislativas del 2022. Biden y Mayorkas tienen que actuar con urgencia.

Lorella Praeli fue una de las oradoras en la Convención Demócrata celebrada en Filadelfia en el 2016. Pronunció su discurso en apoyo a Hillary Clinton en inglés y español.

— ¿Cuál es el desafío más grande que enfrenta Mayorkas?

El desafío más grande que él va a tener no va a ser ni las cortes ni el Congreso. Su mayor desafío va a ser el manejo de la gente que tiene a su cargo. Él va a tener que establecer un cambio de cultura en su departamento. En los últimos cuatro años todos esos trabajadores han sido recompensados por implementar una visión de inmigración bastante antiinmigrante. Ahora Mayorkas va a tener que cambiar el enfoque de estas personas.

— Reunificar a las familias separadas en la frontera también se prevé una tarea titánica y estará a cargo de Mayorkas…

Así es. Pero yo creo que si alguien lo puede hacer es él. Durante su gestión en el Departamento de Seguridad Nacional en el 2012, él lideró el desarrollo y la implementación de DACA y lo hizo de una manera impecable.

En sus primera medidas, Biden blindó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga permisos de trabajo y residencia a 650.000 jóvenes indocumentados. (Foto: AFP / JIM WATSON)

— ¿Qué es lo que la comunidad hispana e inmigrante le exige más a Biden?

Tiene que sacar adelante la visión que él prometió en la campaña. La expectativa está en que no solo sean promesas, sino acciones concretas.

— Tú misma eres una beneficiaria del DACA y apasionada activista por la inmigración. ¿Qué tan duros fueron para ti los cuatro años de Trump en el poder?

Yo dirijo una organización nacional que ve temas de economía e inmigración, así como el tema electoral. Fueron cuatro años difíciles porque fue trató más que de anuncios políticos. Fue una presidencia con una retórica no solo antiinmigrante, sino simplemente racista.

Como activista, yo me levanto todos los días con la responsabilidad de asegurarme de que las promesas que los demócratas hicieron no se queden en palabras. Mi meta es simple y clara: materializar los logros para la comunidad inmigrante, para la comunidad latina y no perder ninguna oportunidad que se presente para obtenerlos.

(Foto: Lorella Praeli / Cortesía para El Comercio)

________________

