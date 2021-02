Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 20 de enero, en su primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que perseguiría una reforma migratoria integral. La promesa era que once millones de indocumentados se volverían ciudadanos estadounidenses.

Pero el camino de la propuesta que hoy se presentó al Congreso será bastante accidentando. El historiador y analista internacional Norberto Barreto anota a “El Comercio” que hay tres temas a tener en cuenta. “El primero es que, para que esta reforma avance, se necesita el apoyo de ambos partidos, y son muy pocos los temas en los que republicanos y demócratas se ponen de acuerdo. Unos no van a conceder nada que pueda beneficiar a los otros”, dice.

Bastaría recordar lo que sucedió con el expresidente Barack Obama. Según el especialista, al inicio de su administración, Obama disfrutó de tener una mayoría en el Congreso. Pero esa posición ventajosa solo duró dos años, hasta que los republicanos retomaron el control y “se encargaron de sabotear todo lo que quería hacer, incluso su reforma migratoria”.

Barreto explica: “Obama cometió el error, que espero que no lo repita Joe Biden, de buscar el consenso entre partidos. Él creía que era posible y durante dos años lo buscó, pero lo mecieron. Ahora Biden tiene que aprovechar que tiene una mayoría mínima, pero mayoría al fin, para empujar esta reforma”.

Finalmente, Obama no pudo resolver el problema de los ‘dreamers’, esos niños que llegaron ilegalmente a Estados Unidos, y creó en el 2012 el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “Tuvo que hacer una suerte de proclama presidencial para protegerlos, pero los dejó en el limbo”, añade el especialista.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. AP

La ventaja de Biden con respecto a Obama, señala Barreto, es que, antes de ser vicepresidente, fue congresista por mucho tiempo, así que sabe cómo funciona la legislatura. “El último presidente en esa misma posición fue Lyndon B. Johnson, quien sí logró sacar adelante una reforma migratoria; pero claro, su partido tenía una posición más fuerte en el Congreso”.

Aunque a priori una posición de ventaja mínima podría hacer pensar que la reforma migratoria será aprobada, Barreto prefiere poner paños fríos al asunto. La razón: dentro de los demócratas hay quienes no están a favor de la reforma. Habría que recordar, por ejemplo, que, en el 2007 el republicano George W. Bush intentó sin éxito que se aprobara una ley sobre inmigración que hubiera legalizado a 12 millones de personas.

“Muchos de nosotros hemos trabajado duramente para ver si nos poníamos de acuerdo, pero no ha funcionado”, se lamentó entonces Bush.

Según cifras de “Los Ángeles Times”, “en el 2015 hubo 12 millones de migrantes indocumentados”, en tanto que el Instituto Tecnológico de Massachusetts anotó, tres años después, que el número había subido a 22,1 millones.

A estos números habría que agregar la situación de los peruanos en Estados Unidos. Según un estudio del INEI realizado en el 2012, habían 611 mil compatriotas en dicho país, y de ellos 203.914 adquirieron la nacionalidad y 207.000 nacieron allí. El resto tenían una “condición migratoria irregular”. Para noviembre del 2016, la situación cambió: 356.512 peruanos estaban entonces en situación irregular, según cifras que brindó aquella vez la propia Cancillería.

UN CAMINO EMPINADO

Para Barreto, el segundo factor que entra a tallar en el intento de Biden por lograr una reforma migratoria es el económico: hay sectores que se benefician de los migrantes ilegales. “Porque eso les permite explotarlos laboralmente, pagarles menos y exigirles más. Al no ser ciudadanos, no tienen ninguna protección, así que denunciar a sus patrones a la policía puede hacer que los deporten”.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin Make America Great Again en Fayetteville, Carolina del Norte, el 2 de noviembre de 2020. (AFP / Brendan Smialowski).

La tercera cuestión que se inmiscuye es el racismo. Barreto sostiene: “Hablar de migración en Estados Unidos causa ronchas. Hay quienes no quieren a los que llegan de otras partes porque no son blancos, básicamente. Recuerda que se hacían bromas sobre el lema de campaña de Donald Trump: no era ‘Make America Great Again’, sino ‘White Again’”.

Con eso en mente, afirma Barreto, todas las reformas que se hicieron en Estados Unidos, a excepción de la de Johnson en los años 60, tienen ese componente. “Las de 1921 y 1924 se hicieron para cerrar las puertas del país a personas que se consideraban parte de grupo étnicos o raciales no deseables. Principalmente, se trataba de blanquear al país”.

¿Cómo entender los esfuerzos de Trump para querer deshacerse de DACA? Él mismo lo explicó: “Our country first”. ¿Y cómo se entiende que Obama tuviera que deportar a tantos indocumentados? Para Biden, esto último fue un “gran error”.

Finalmente, valdría preguntarse qué tan posible es que esta reforma migratoria avance. Barreto recuerda: “Desde Roosevelt, no hubo presidentes que llegaran a la Casa Blanca con un país en estas condiciones. Biden tiene que atender una crisis sanitaria, económica y política, porque se cuestiona su legitimidad en el puesto. Así que, ahora que está concentrado en que le aprueben un paquete de ayuda económica, resolver otros asuntos como el migratorio no va a ser fácil”.

