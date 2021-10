Conforme a los criterios de Saber más

Decenas de enormes cargueros, repletos de miles de contenedores que a su vez están llenos de productos de todo tipo, se mantienen detenidos frente a las costas estadounidenses. Esperan durante días -entre 11 y 12 según las autoridades- que los puertos de Los Ángeles y Long Beach, terminales marítimos que reciben el 40% de contenedores que ingresan a Estados Unidos, les permitan descargar su mercancía.

La imagen se repite en puertos como los de Savannah, en Georgia, y Nueva York.

En tierra, cientos de camiones esperan lo mismo. “Hay muchísima congestión: se ve muchas veces que los conductores llegan a las 10 de la mañana y se van a las 8 o 9 de la noche con una sola carga”, cuenta ante el puerto angelino Gio Marz, camionero y director de operaciones de la empresa de transporte de carga Atlas Marine, a la agencia EFE.

La situación, que lleva meses agravándose, provocaron que el presidente estadounidense Joe Biden ordenara el miércoles que el puerto de Los Ángeles opere las 24 horas, los 7 días de la semana, de forma ininterrumpida.

El de Long Beach viene haciendo lo propio desde hace unas semanas.

Las consecuencias del colapso portuario van desde la escasez de ciertos productos hasta el riesgo de un aumento significativo en el precio de otros, todo esto en plena recuperación económica tras el impacto inicial de la pandemia de COVID-19 y a pocas semanas de festividades como Acción de Gracias, Navidad o el famoso evento de compras masivas Black Friday.

CAUSAS DEL COLAPSO

Aunque los factores que han conducido al colapso de los puertos son diversos, el principal según los entendidos es el significativo aumento en la demanda de productos, principalmente mediante comercio digital. Según cifras de la ONU citadas por EFE, este tipo de comercio aumentó en un 4% a nivel global durante la pandemia.

La sobredemanda no ha podido ser soportada logísticamente por los terminales. Analistas, empresas y expertos en economía estadounidense aseguran que la cadena de suministros se ha roto ante la falta de transportistas.

El cierre de varias empresas de transporte en el país han provocado que 100 mil camioneros dejen de trabajar durante la pandemia, según el vicepresidente de políticas de cadena de suministro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, John Drake.

Los camioneros, por su parte, aseguran que si bien hay disponibilidad de mano de obra la falla viene por la calidad de ofertas de trabajo que encuentran. “No hay falta de mano de obra, sino que hay falta de puestos de trabajo de calidad”, señala Adán Álvarez, portavoz del sindicato Teamsters, que representa a 1,4 millones de trabajadores en EE.UU. de la industria del transporte y almacenes, a EFE.

“(La industria del transporte) ha explotado a los trabajadores por varias décadas”, agrega.

IMPACTO POLÍTICO

El miércoles, Biden tuiteó que su Administración “trabaja las 24 horas del día para mover más mercancías, más rápido y fortalecer la resiliencia de nuestras cadenas de suministro”.

El mensaje del mandatario busca calmar a una ciudadanía que, según la última encuesta de Ipsos para la agencia Reuters, considera a la economía como el asunto que más les preocupa, señala un artículo del diario español “El País”.

Por ello, los esfuerzos no cesan desde la Casa Blanca. Durante los últimos días, Biden se ha reunido con ejecutivos de las megacadenas Walmart y Home Depot, además de sindicatos y demás actores de la cadena de suministro para aliviar los cuellos de botella en los puertos.

En agosto, además, nombraron al veterano funcionario de transporte John Porcari como “enviado” a los puertos para hacer frente al problema, según la agencia Reuters. La Administración Biden también busca restaurar de emergencia los patios ferroviarios inactivos para poder almacenar más contenedores.

Los republicanos, por su parte, no han perdido la oportunidad de criticar al Gobierno incidiendo en la posible escasez de productos para la Navidad y el aumento en los niveles de inflación. Según el último pronóstico de la Reserva Federal la tasa de inflación para este año será del 4,2% superando su objetivo del 2%.

Además, el Departamento de Trabajo señala que los estadounidenses ganaron un 0,9% menos por hora durante agosto en comparación al año pasado, debido a la inflación.

Un alto funcionario de la Casa Blanca reconoció a Reuters que “habrá cosas que la gente no podrá conseguir” para las fiestas de fin de año. Sin embargo, destacó que esto demuestra que el histórico apoyo económico ordenado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia funcionó.

Biden destinó 1,9 mil millones de dólares en apoyos económicos a pequeñas empresas y hogares ante la emergencia sanitaria.

El mismo funcionario también instó a que la población no entre en pánico. “Es de esperar que muchos de estos productos (que no estarán disponibles) sean sustituibles por otros [...] No creo que haya ninguna razón real para entrar en pánico, pero todos sentimos la frustración y hay una cierta necesidad de paciencia para ayudar a conseguir durante un período de tiempo relativamente corto”, dijo a Reuters.

