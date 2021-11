José Armendáriz tenía solo 16 años cuando fue sentenciado a pasar 90 años en la cárcel y sin libertad condicional. Sin embargo, parece que podría salir a las calles antes de lo pensado.

Según Univision, Armendáriz ha pasado 15 años de prisión en una cárcel al sur de California (Estados Unidos) tras participar de alguna manera en dos muertes. Fue juzgado como adulto y lo condenaron.

Ahora siete organizaciones, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), piden que el joven sea liberado, pues denuncian que es una sentencia excesiva, ya que él no disparó a las víctimas, ya ha permanecido bastante tiempo en prisión y se convirtió en un reo ejemplar durante su estadía.

“Durante el último año y medio, él ha informado sobre problemas relacionados con las condiciones de confinamiento, ha luchado por él y otras personas bajo custodia, se opuso a la expansión de las cárceles y a las propuestas de justicia penal retrógradas, y apoyó la educación y el registro de votantes en las cárceles”, señala una petición en Change.org con la que busca firmas para cambiar su destino.

Varios grupos se han unido a la petición del hombre que está recluido en la cárcel de Theo Lacy, condado de Orange.

Homeboy Industries, grupo que ayuda a expandilleros que estuvieron presos, confirmó en una carta que Armendáriz fue aceptado en su programa de tatuajes y prevención de consumo de drogas, por lo que ya tendría una actividad por si sale de prisión.

Cabe señalar que Armendáriz es considerado un estudiante ejemplar y un organizador destacado que apoya a otros presos.

“Mi búsqueda de redención ha encendido un fuego dentro de mí que me ha dado un propósito, y quiero saciar o satisfacer el hambre que me impulsa a hacer el bien y vivir una vida de servicio... No soy un hombre perfecto, pero me he convertido en un mejor hombre”, comentó el mismo Armendáriz en Change.org.

