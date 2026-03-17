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El letrero de la emisora ​​estadounidense Voice of America se puede ver en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2025. (BONNIE CASH / AFP)
El letrero de la emisora ​​estadounidense Voice of America se puede ver en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2025. (BONNIE CASH / AFP)
/ BONNIE CASH
Por Agencia AFP

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el martes al gobierno de Donald Trump reincorporar a más de 1.000 empleados de la emisora Voice of America (VOA) a sus puestos de trabajo y reanudar las transmisiones de este medio financiado por el gobierno.

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