Juez ordena al Gobierno de Estados Unidos el regreso de venezolanos enviados a cárcel de El Salvador

La llegada de presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT) de la ciudad de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Foto de la Presidencia de El Salvador / AFP)
La llegada de presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT) de la ciudad de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Foto de la Presidencia de El Salvador / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un juez federal ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump facilitar a decenas de venezolanos, enviados el año pasado a una prisión de seguridad en El Salvador, el regreso a Estados Unidos para que continúen sus procesos de inmigración, si así lo desean.

