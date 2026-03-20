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La querella legal alega que Elon Musk violó las leyes federales de valores al realizar declaraciones públicas falsas que "fueron cuidadosamente calculadas para hacer bajar el precio de las acciones de Twitter". (Photo by SAUL LOEB / AFP)
La querella legal alega que Elon Musk violó las leyes federales de valores al realizar declaraciones públicas falsas que "fueron cuidadosamente calculadas para hacer bajar el precio de las acciones de Twitter". (Photo by SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Un jurado en California dictaminó este viernes que Elon Musk engañó a los inversores de Twitter al hacer declaraciones falsas y engañosas que provocaron la caída del precio de las acciones antes de que adquiriera la plataforma de redes sociales por 44.000 millones de dólares en 2022.

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