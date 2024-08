La entrevista que Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, ofrecerán a la cadena CNN a las 8 p.m. (hora peruana) llega luego de una intensa presión para que hable con algún importante medio de comunicación estadounidense.

Hasta ahora, la también vicepresidenta de Estados Unidos se había limitado a brindar breves comentarios a periodistas y apostó mas bien por las redes sociales, encuentros con ‘influencers’ y una comunicación directa con sus bases durante sus visitas a diferentes estados.

Se espera que tanto en la conversación que sostendrá con la periodista Dana Bash como durante las 10 semanas que restan de campaña, la migración hacia Estados Unidos sea uno de los temas más importantes sobre la mesa.

“Sin duda es un tema sensible, desde los estados fronterizos hasta aquellos que no lo son. Sin embargo, no será el único factor a considerar por los electores”, comenta a El Comercio la politóloga María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College, de Orlando (Florida).

Harris y Walz brindarán una entrevista este jueves a la cadena CNN. / KAMIL KRZACZYNSKI

- Asunto muy espinoso -

A lo largo del gobierno de Joe Biden la migración irregular ha sido uno de los desafíos más grandes, llegando a tener que lidiar su administración con algunas de las olas de cruces fronterizos más grandes de la historia del país.

Por ello, en marzo del 2021, cuando designó a la vicepresidenta Harris para buscar soluciones a los principales problemas que generaba la migración masiva desde Centroamérica, parecía que la exfiscal de California estaba siendo enviada a una misión sin salida.

Desde el primer momento, el equipo de Harris buscó dejar en claro que no estaba a cargo de gestionar la frontera sur e intentó demostrar que la apuesta iba más por pensar en soluciones a largo plazo, mientras el Departamento de Seguridad Nacional seguía con su trabajo fronterizo.

La designación de Harris, luego de cuatro años en los que Donald Trump mantuvo una dura retórica contra los migrantes e impulsó controvertidas medidas, llenó de esperanza a esta población. Sin embargo, pocos meses bastaron para que dichas esperanzas se desvanecieran.

En junio de ese año, durante su visita a Guatemala, pidió a los aspirantes a migrar que “no vengan” a Estados Unidos, desatando así un sentimiento de rechazo que no pudo ser aplacado ni siquiera con posteriores medidas que cosecharon cierto éxito, como la Alianza para Centroamérica, la cual actúa como un enlace entre las empresas de la región y el gobierno estadounidense, buscando desarrollar el empleo en la zona y atacando uno de los principales motivos migratorios.

Meses más tarde, una nueva ola de migración, esta vez proveniente de Sudamérica, comenzó a hundir los esfuerzos del gobierno.

La Administración Biden ha tenido en frente una de las mayores crisis fronterizas en la historia de Estados Unidos. / PATRICK T. FALLON

- Influencia en el voto -

Un estudio realizado por Gallup a fines de abril de este año reveló que para el 27% de la población estadounidense la migración es el problema más grave que enfrenta el país. Por ello, tanto las políticas migratorias como el control fronterizo aparecen como temas principales en la actual campaña presidencial.

Los republicanos han aprovechado la estrategia emprendida durante la Administración Biden para convertir a la migración en una de sus principales armas contra Harris. Trump no ha dudado en calificar a la vicepresidenta como la “zar de la migración” y acusarla de ser la responsable de “la invasión más grande de la historia” a través “de nuestra frontera sur”.

“El Partido Republicano ha venido usando la crisis migratoria para satisfacer a su base electoral, atacando al Partido Demócrata”, señala Puerta. “Sin embargo, en esta oportunidad Harris tiene a su favor no solo los resultados de las medidas migratorias de la Administración Biden, que han logrado reducir los niveles de cruces ilegales en la frontera en los últimos meses, sino que además el presidente tuvo que implementar dichas medidas debido al bloqueo del expresidente Trump a la ley de inmigración que se había negociado con el Partido Republicano en el Senado”.

El 27% de la población estadounidense considera a la migración irregular como el principal problema que enfrenta el país, reveló una encuesta realizada por Gallup a fines de abril.

Esto, además, ha ido acompañado con un giro en las propuestas que presentan los demócratas para hacer frente a la migración. A diferencia de las dos campañas anteriores, incluida la participación de Harris durante las primarias del 2020, ahora apuestan más por impulsar leyes más severas en la frontera y otorgar mayor poder al jefe de Estado en la administración de la misma.

Si bien Harris no ha entrado de lleno al tema durante sus presentaciones, sí se ha referido a aumentar la seguridad en la frontera, establecer “una vía ganada a la ciudadanía”, enfocar los esfuerzos en perseguir al crimen organizado que opera en los límites del país y una “reforma integral” de la que aún no ha brindado mayores detalles.

“La vicepresidenta se ha comprometido a ir publicando sus propuestas, pero a su vez, ha recordado su experiencia como fiscal” de California, especialmente en cuanto al combate del crimen organizado se refiere, apunta Puerta.

Además, la analista afirma que los demócratas cuentan con ventaja frente “a un Partido Republicano que siempre ha argumentado que es un partido débil frente al crimen. En este caso, ese mensaje no tiene mucho respaldo práctico, como narrativa. Harris es la nueva candidata, pues no solo Biden era el ‘incumbent’ (quien ha ocupado el cargo) sino Trump también y ella sacará provecho de eso para presentar ideas nuevas o con un contexto distinto”.