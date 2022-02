Conforme a los criterios de Saber más

“No salgo después del anochecer, no es seguro. Un hombre fue apuñalado y otro hombre recibió un disparo justo afuera de la ventana de mi hijo”.

“El miedo es real. Los crímenes están subiendo”.

Ambas citas textuales corresponden a Jessica Seymour, de 46 años y madre de un niño de 7 años; y a Monica Pollack, de 31 años, en conversación con el periódico New York Post.

Las dos mujeres viven en Manhattan, una en Inwood y la otra en Upper West Side, y sus testimonios representan la inseguridad que desde hace meses se percibe en la ciudad de Nueva York.

La Gran Manzana ha vivido diversos episodios traumáticos en este primer mes del año. Una mujer murió tras ser empujada a las vías del metro en Times Square, una bebé de 11 meses recibió un disparo letal durante un tiroteo en el Bronx y dos policías fueron abatidos al atender un llamado de emergencia en Harlem.

El gran problema de la inseguridad ha sido la crisis de bienvenida para Eric Adams, un exoficial de policía que el 1 de enero asumió la alcaldía de la ciudad.

Y en línea a la dimensión que representa esta problemática, este jueves el presidente Joe Biden acudió a una invitación de Adams para abordar el problema.

“¡Basta ya! porque sabemos que podemos hacer algo contra esto”, dijo Biden durante el encuentro con autoridades de la ciudad y el estado de Nueva York, en la que también participó el Fiscal General (equivalente al ministro de Justicia) Merrick Garland.

El presidente Biden acudió a la invitación realizada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para abordar la crisis de inseguridad que experimenta la Gran Manzana desde hace meses. (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

El crimen en cifras

La visita de Biden a la Gran Manzana coincidió con la publicación del último reporte de la Policía de Nueva York sobre las estadísticas criminales en la ciudad.

Los datos correspondientes a enero muestran un incremento del 38,5% en el índice criminal en comparación con el mismo periodo del 2021.

Los robos aumentaron un 33,1%; los hurtos mayores un 58,1%; mientras que los tiroteos pasaron de 76 a 100; es decir, un aumento del 31,6%.

El único delito grave que no mostró crecimiento fueron los asesinatos, que pasaron de 33 en enero del 2021 a 28% en el último mes, una reducción del 15,2%.

Los tiroteos son otro gran problema con el que tiene que lidiar la ciudad. Según un artículo del New York Post, estos han venido incrementando de forma sostenida durante los últimos tres años.

En enero del 2019 se registraron 52 tiroteos, en el mismo periodo del año siguiente fueron 67, en el 2021 hubo 76 y en el último mes llegaron a 100.

El Post también destacó que el reporte sobre crimen de este mes no fue presentado en una conferencia por el comisionado de policía Keechant Sewell, una práctica que su predecesor la había convertido en tradición.

Plan de respuesta

La seguridad ciudadana fue una de las principales banderas de Adams durante su campaña para la alcaldía.

En ese sentido, el exoficial de policía ha instado a que se aborde la problemática de forma conjunta; es decir, uniendo agencias locales, estatales y federales.

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York desde el 1 de enero, tuvo como bandera de campaña la lucha contra la inseguridad ciudadana. A finales de mes, ante la ola de violencia que sufre la Gran Manzana, presentó un ambicioso plan con el que espera cumplir su promesa. (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

El 24 de enero presentó mediante un mensaje televisado su ambicioso plan de seguridad, el mismo que incluye el aumento de policías en las calles, la reactivación de una unidad policial contra las armas de fuego y un pedido a los legisladores estatales para modificar tanto las leyes de fianzas como la de proceso a jóvenes acusados.

“Quiero ser claro: este no es un plan para el futuro, es para ahora. La violencia de armas es una crisis de salud pública. No hay tiempo que perder”, señaló durante su alocución, según recoge The New York Times.

Por el momento, la Policía de Nueva York ya ha identificado a cientos de candidatos para las nuevas unidades que se planean crear, denominadas Equipos de Seguridad Vecinal, detalla el Times.

La intención de las autoridades es que estos grupos se desplieguen en los 30 precintos de la ciudad donde se registra el 80% de actos violentos.

Esta suerte de vigilantes citadinos llevarán placas policiales y cámaras corporales, para evitar episodios de abuso policial, otro gran flagelo social en Estados Unidos. Precisamente fueron las marchas por el asesinato de George Floyd las que llevaron a que la Policía elimine en el 2020 a la unidad predecesora a la iniciativa de Adams.

Se espera que el plan del alcalde comience a marchar en las próximas tres semanas.

