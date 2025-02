La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) realiza vuelos de drones para vigilar a los carteles de la droga en México, informaron este martes diversos medios estadounidenses.

Estos vuelos encubiertos que comenzaron durante la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), tal y como apuntó el The New York Times, buscan la ubicación de laboratorios de fentanilo.

Pese a que no es un programa nuevo, el periódico señala que bajo el nuevo mandato del presidente Donald Trump estos vuelos han aumentado como una especie de “paso inicial” para llevar a cabo su plan contra los carteles mexicanos.

Funcionarios, tanto actuales como anteriores, familiarizados con el asunto explicaron a la CNN que los drones que se utilizan son los del modelo MQ-9 y que no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

El The New York Times afirmó que estos equipos no están autorizados a tomar medidas “letales” y que los agentes de la CIA transmiten la información que obtiene durante estos vuelos a las autoridades mexicanas.

Este tipo de drones son los que Estados Unidos utiliza regularmente para atacar a presuntos terroristas en lugares como Somalia o el Yemen.

Esta información se publicó una semana después de que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillot, confirmara que el Pentágono también usa vigilancia aérea para controlar a los carteles del narcotráfico en México.

Según el The New York Times, los vuelos militares vigilan la zona fronteriza y no entran en espacio aéreo de México, a diferencia de los de la CIA, que sí lo hacen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, preguntada este martes en su conferencia matutina sobre el asunto, declaró: “Es parte de esta campañita”.

Sheinbaum evitó así dar más explicaciones sobre los datos que reflejan ambos reportajes.

La semana pasada dijo no estar “alarmada” por los vuelos del Pentágono, pero que pediría una explicación al respecto.

Trump firmó una orden ejecutiva para declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas.

De hecho, según avanzó The New York Times, el Departamento de Estado de Estados Unidos planea incluir de forma inminente en su lista de grupos terroristas al cartel de Sinaloa, al cartel Jalisco Nueva Generación, al cartel del Noreste, a la Familia Michoacana y a los carteles Unidos, todos ubicados en México.