La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó este miércoles que sus agencias están divididas sobre los nexos que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda tener con la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

“Existen evaluaciones diversas provenientes de distintos órganos de la comunidad de inteligencia”, afirmó Gabbard, sin entrar en detalles, durante una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.

El Gobierno de Donald Trump dijo que el Tren de Aragua actuaba en Estados Unidos bajo la dirección del Ejecutivo de Maduro como justificación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada solo en tiempos de guerra.

La invocación de esa norma, bloqueada ahora por un juez federal, sirvió para deportar a cerca de 200 migrantes venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua, que fueron entregados a El Salvador y encarcelados por el Gobierno de Nayib Bukele.

La declaración de Gabbard sobre las conclusiones de las agencias de inteligencia parece contradecir la posición del Gobierno de Trump, utilizada para la aprobación de varias medidas contra de Caracas.

Y va en la misma línea que un informe de inteligencia filtrado al rotativo The New York Times que concluyó que “el Tren de Aragua no actúa bajo la dirección del Gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos por orden de este”.

Durante la audiencia en la Cámara Baja, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, fue preguntado si Estados Unidos está en guerra o está siendo invadido por Venezuela, dada la invocación de la ley de 1798 de tiempos de guerra.

“No tenemos ninguna evaluación que diga eso”, afirmó Ratcliffe.