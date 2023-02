La exdiplomática y exgobernadora de Carolina del Sur entre los años 2011 y 2017 no pudo esperar más y este martes 14 -tras anunciarlo en un video- se convierte en la primera rival de su antiguo jefe, Donald Trump, en la pugna por alcanzar la nominación del Partido Republicano.

Fue en enero del 2017, cuando empezó su presidencia, que Trump designó a Haley en el cargo mencionado ante la ONU, y en el que se mantuvo por casi dos años.

Viejo zorro como es, viendo además que su anunciada candidatura aún no despega como esperaba, Trump reaccionó publicando en su red Truth Social un video de hace un tiempo en el que se aprecia a Haley diciendo que no pensaba postular si el magnate republicano era candidato. Y lo acompañó con un mensaje: “Nikki debe seguir lo que le diga su corazón, no su honor”.

Sea el corazón o sea el honor, Haley cambió de mensaje y ahora postula la idea de que el país debe mirar hacia un camino distinto. “Es hora de una nueva generación, es tiempo para un nuevo liderazgo y apenas estamos comenzando”, dijo, también vía Twitter, esta republicana de 51 años.

“Nikki creó su mayor problema al decir públicamente que no iba a postular contra Trump”, ha dicho John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump y quien estudia una candidatura presidencial del Partido Republicano. “Y ahora decir que las circunstancias han cambiado no es muy convincente”.

Pero tan metida está en su papel de aspirante en pos de los votos de sus correligionarios que el martes pasado, horas antes del discurso del estado de la Unión pronunciado por Joe Biden, arremetió contra el mandatario demócrata: “Biden dejó que China nos pisoteara. Es hora de que Estados Unidos vuelva a ser fuerte”, señaló en alusión a la falta de firmeza que le achaca la oposición al jefe de Estado en política exterior.

Trayectoria De Carolina del Sur a la ONU 1 Haley (1972) es hija de dos inmigrantes indios que tenían a su cargo una boyante tienda de ropa en una zona rural de Carolina del Sur. 2 Se graduó de la Universidad Clemson como contadora y trabajó en una empresa de gestión de residuos antes de dar el salto a la política. 3 Se convirtió en la primera mujer en gobernar el estado de Carolina del Sur en el 2011, y fue además reelegida para un segundo mandato. 4 Durante su período como embajadora ante la ONU, EE.UU. se retiró del acuerdo nuclear con Irán, firmado en la Administración Obama.

Una posición complicada

Ahora bien, lo cierto es que la exembajadora parte de muy atrás. Las encuestas sobre las primarias republicanas del 2024 indican que la mayoría de los electores de ese partido prefieren a Donald Trump o a Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, con Haley luchando por escapar del apoyo de un solo dígito. Una encuesta de la Universidad de Monmouth publicada la semana pasada concluyó que ex gobernadora estaba recibiendo solo 1% de apoyo, con Trump y DeSantis recibiendo cada uno 33%.

Sin embargo, una encuesta de la Universidad de Monmouth (Nueva Jersey) señala que el 47% de los electores republicanos tiene una opinión favorable de Haley, frente al 11% que la ve desfavorablemente. El 41% de los republicanos no sabe lo suficiente sobre ella como para formarse una opinión.

Alex Roarty escribe en “El Nuevo Herald” (Miami) que a medida que los votantes republicanos aprenden más sobre Haley, algunos líderes conservadores dicen que el papel que tuvo en la Administración Trump podría en última instancia demostrar ser un activo.

“Van a pregonar los éxitos que lograron porque Trump dirigió la administración como un presidente ejecutivo y empoderó a las personas a su alrededor”, apuntó Dave Wilson, presidente del Palmetto Family Council, influyente grupo social conservador en Carolina del Sur. “Fueron geniales para el jefe. La cuestión es si pueden basarse en el éxito que tuvieron en la administración para decir que pueden ser presidentes”.

La táctica y la estrategia

Octavio Pescador, internacionalista y profesor de la Universidad de California (Los Ángeles), tiene una visión particular sobre la postulación de Haley. “En términos tácticos, ella tiene interés de hacerse presente. Recordemos que los políticos que no son vistos, no son considerados, y aunque tiene muy pocas probabilidades de obtener la candidatura republicana, sí puede negociar con Trump la resta de votos a otros candidatos, como DeSantis”, le dice a El Comercio.

¿Están entonces Haley y Trump jugando en pared con el anuncio temprano de esta postulación? Pescador responde: “Ella está jugando sus cartas con quien ya colaboró. Ella sola, por ahora, tiene un porcentaje muy bajo de simpatías entre los republicanos (3%)”.

El profesor de la UCLA remarca que, en términos de popularidad y de financiamiento para sus campañas, Trump y DeSantis lideran la pelea, incluso con una ligera ventaja del joven gobernador floridano, “pero si entran en juego otros nombres, entonces Trump es quien se pone a la cabeza, así que al expresidente le conviene que haya más candidatos, y mejor aún si son mujeres”.

De alcanzar la proeza de ganar en las primarias republicanas, Haley sería la primera mujer, y la primera persona de ascendencia india, en ser la candidata presidencial del Partido Republicano.