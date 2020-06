Rodrigo López vive en Estados Unidos desde 1999 y desde esa fecha no ha parado de trabajar y crear. Adobe Systems le dio la oportunidad y ahora el diseñador tiene una empresa en Silicon Valley, la meca de las compañías de tecnología.

El cofundador de Arrivedo, una plataforma online de contenidos turísticos, opina desde San Francisco que la decisión de la administración Trump de suspender las visas de trabajo “es una barbaridad”, pues muchísimo talento extranjero forma parte de las empresas de tecnología. Sin embargo, señala que puede ser una ventana de oportunidad para mucho talento peruano que puede acceder “de manera remota” a estas compañías.

¿Cómo llegaste a Estados Unidos?

Yo llegué en 1999 con una visa de turista porque mi familia ya residía en el área de San Francisco. Yo había estudiado Diseño y siempre tuve la meta de trabajar en el campo de la tecnología. Cuando terminé mis estudios vine a Estados Unidos como turista, pero muy enfocado en conseguir una oportunidad de trabajo. Muchos me decían que era complicado, pero como buen peruano creativo, si se te cierran las puertas hay que buscar una ventana. Creé un proyecto personal que lo consideré bastante innovador y diferente, y dije: ‘si encuentro la persona adecuada en la empresa adecuada que vea mi proyecto, esta persona no va a ver mi CV, sino que se tiene que enfocar en el proyecto y me tiene que dar la oportunidad’. Entonces me fui a tocar puertas hasta que me enfoqué en una empresa que siempre había soñado, que es Adobe Systems, los creadores de Photoshop. Logré el contacto de una persona, le mostré mi idea y a los tres días ya tenía una propuesta de trabajo. Así fue como llegué a trabajar a Silicon Valley. Adobe me hizo el ‘sponsor’ de mi visa, y así obtuve una plaza. Ya uno después le tiene que sacar el jugo.

Rodrigo López, cofundador de Arrivedo, empresa basada en Silicon Valley.

¿Cómo así tuviste esta empresa de tecnología?

Cuando terminé de estudiar Diseño, la meta de la mayoría de diseñadores era ser director creativo de una agencia de publicidad o de una gran revista, pero yo no quería eso para mí porque encontraba que era lo mismo de siempre. Yo fui muy autodidacta y me di cuenta que el futuro del Diseño estaba en la tecnología, en cómo diseñábamos las interfaces, entonces yo por mi cuenta me comencé a preparar. Cuando llegué a Silicon Valley tenía cierta preparación en tecnología, creé mi proyecto y así obtuve esta plaza que me permitió entrar a una empresa que diseña todas las herramientas tecnológicas para los diseñadores en el mundo, como Photoshop. Ahí aprendí que mi carrera como diseñador tenía un mundo de oportunidades.

Además de Adobe Systems, estuve en Yahoo, donde hice productos que llegaron a millones de usuarios. Trabajé en móviles desde el año 2004 y también formó dos ‘start ups’ y también forme parte de Banjo, que tenía 220 millones de dólares de inversión. Pero después formé mi propia empresa, Arrivedo. Tenemos una inversión de 3,5 millones de dólares y ya estamos en varias partes del mundo con nuestro producto.

En general, como diseñador, programador u hombre de negocios, tu llegas a Silicon Valley y te das cuenta que los equipos son muy diversos y la gente tiene la mente abierta. Un diseñador aquí puede ir ocupando diferentes plazas y aprendiendo diferentes cosas. Los fundadores de empresas de tecnología aquí vienen de diferentes perspectivas y ‘backgrounds’. Yo he pasado de ser diseñador, a ‘project manager’, líder y un buen hombre de negocios.

Hablas de lograr el ‘sueño americano’ del que tanto se habla, de empezar desde abajo. ¿No consideras que esta decisión del gobierno de Donald Trump no va a ser un obstáculo para ese flujo de talento que llega a Estados Unidos?

Exactamente. Cuando yo llegué acá, tenía muy pocas posibilidades de que una empresa como Adobe me contrate, porque acá no se conoce a los diseñadores de Latinoamérica y además mi CV estaba lleno de prejuicios. Lo que yo hice fue saltarme los prejuicios y mostrar mis capacidades. Al abrirme la puerta esta persona que pensaba diferente y vio mi talento y mis ganas de aprender. Si esta persona no hubiera tenido esta apertura, esta visión, se habrían perdido un muy buen talento.

Entonces, claramente lo que está haciendo Donald Trump es una auténtica barbaridad. Todos los equipos de las empresas en este lugar están formados por personas de casi todas partes del mundo. Entonces, cuando se crea un producto hay cabezas de casi todos los continentes. Ese producto ya está pensado de manera global, para el mundo, y eso es lo que Trump está bloqueando.

Las empresas de tecnología, que reclutan a mucho de su personal del extranjero, serán las más afectadas por la decisión de suspender las visas de trabajo.

¿Tu empresa también se verá afectada por esta decisión?

Si mañana yo necesito un talento muy específico y necesito traerlo a trabajar acá a Estados Unidos, sí será un problema. En mi caso, yo he sido promotor del trabajo remoto. Nuestra empresa es americano-peruana, fundada en Silicon Valley, con una filial y dos sedes en Lima y México. La mayor parte de mi equipo, que son 15 personas, está entre Lima y México, y trabajamos de manera remota desde hace cinco años. Pero a muchas empresas acá sí les afecta tremendamente esta decisión.

Yo pienso que esto es un juego netamente político. Todos sabemos que quienes votan por Trump son los estadounidenses que consideran a los inmigrantes sus enemigos. Es un juego político y electoral.

Pero también considero que esto es una gran oportunidad. Para el Perú y Latinoamérica la gran oportunidad está en que ahora todo el mundo está abierto a trabajo remoto, y hay mucho talento peruano que va a poder acceder a trabajar con empresas como la mía o cualquiera en Silicon Valley. Puede ser una manera de acelerar que mucho talento peruano sea descubierto.

¿Cuántos peruanos trabajan contigo?

Nosotros somos un equipo total de 15 personas, de los cuales 11 son peruanos. El resto son mexicanos.

¿Cuáles son las nacionalidades que llegan más a Silicon Valley?

Como acá se necesitan personas con el ‘background’ de tecnología, especialmente ingenieros en ciencias de la computación, los países que más proveen ese talento son China, India, Canadá y también México. Entre esas nacionalidades está la mayor cantidad de personas que vienen a trabajar en empresas tecnológicas.

