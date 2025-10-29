Captura de video del ataque a una narcolancha en el Pacífico oriental, ejecutado por Estados Unidos. Pete Hegseth / X
Estados Unidos lanza nuevo ataque sobre una lancha en el Pacífico y mata a cuatro personas
El llevó a cabo este miércoles un nuevo atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental y durante el operativo murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, , informó en su cuenta de X que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y aseguran que “transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes”.

PUEDES VER: Venezuela declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar

“Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron”, agregó Hegseth.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, y las cuales , desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, , aseguró que no descarta ataques a objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico, y agregó que de realizar estas maniobras, notificará al Congreso.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

