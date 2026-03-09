Escuchar
Viajeros esperan en fila en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 7 de noviembre de 2025. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Por Agencia EFE

Varios de los principales aeropuertos de Estados Unidos, como Nueva Orleans o Houston, registran largas filas y retrasos de varias horas en los controles de pasajeros como consecuencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya supera los 20 días de paralización sin acuerdo en el Congreso.

