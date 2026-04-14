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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

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