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Resumen

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asiste a la ceremonia de clausura de la segunda ronda de conversaciones políticas en Caracas, el 25 de septiembre de 2026. (Foto de Jesus Vargas / Anadolu vía AFP).
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asiste a la ceremonia de clausura de la segunda ronda de conversaciones políticas en Caracas, el 25 de septiembre de 2026. (Foto de Jesus Vargas / Anadolu vía AFP).
/ JESUS VARGAS
Por Agencia AFP

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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