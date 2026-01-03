Fotografía del 26 de noviembre de 2025 que muestra un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Fotografía del 26 de noviembre de 2025 que muestra un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). (Foto: EFE/ Ronald Peña R)
Estados Unidos levantará las restricciones de vuelo en el Caribe a partir de la medianoche
Estados Unidos levantará las restricciones de vuelo en el Caribe a partir de la medianoche

El secretario de Transporte de , Sean Duffy, informó este sábado que las restricciones al espacio aéreo en el , implementadas en la mañana, a raíz del , se levantarán a la media noche de Washington (05:00 GMT).

“Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios”, anunció Duffy en su cuenta de X.

Esta mañana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela “en apoyo al Departamento de Guerra”, según las palabras del secretario de Transporte, y para “asegurar la seguridad del público en vuelos”.

Esta madrugada, Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al presidente, , y a su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados por mar y por aire hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico, entre otros cargos.

Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe. Las restricciones afectan a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.

JetBlue informó que tuvo que cancelar al menos 215 vuelos por el cierre del espacio aéreo para su uso por aeronaves militares.

El destino más afectado fue Puerto Rico. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla.

En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM.

