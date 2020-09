No sabe cómo se infectó, pero lo que sí recuerda son los primeros síntomas de COVID-19. Cuando algo más que el cansancio del embarazo empezó a minar sus esfuerzos por traer una vida al mundo, supo que algo andaba mal. Esbeidy Reyes superó al coronavirus y fue capaz de dar a luz a su bebe, quien afortunadamente no fue contagiada durante la gestación. Una historia que inspira a muchas mujeres en Estados Unidos.

“Salí temprano del trabajo por un dolor de cabeza”, detalló la mujer de raíces hispanas a ABC. “Entonces empecé a tener fiebre” dijo Reyes sobre los primeros síntomas que revelaban la presencia del coronavirus en su cuerpo.

“Me sentí fatal”, añadió la mujer residente de Houston , Texas. “Tenía problemas para respirar y no quería que le pasara nada a mi bebé”, recalcó ya que se encontraba en su sexto mes de gestación en un embarazo de riesgo. El año pasado había sufrido una pérdida espontánea.

Ante esos síntomas que ya avisaban sobre las peligrosas posibilidades de que fuera COVID-19, su esposo la llevó a un hospital donde la examinaron y le hicieron pruebas. El resultado fue positivo. “Me puse en cuarentena durante varios días, pero luego empeoré”, relató Reyes.

La preocupación se apoderó de la pareja que no tuvo tiempo ni para despedirse. “Ni siquiera le pude decir adiós a mi esposo cuando llegué al hospital, me llevaron en silla de ruedas, mi oxigeno estaba bajando y en 30 minutos me mandaron al Centro Médico Memorial Hermann en ambulancia, me metieron a cuidados intensivos y mi cuerpo ya no funcionaba de la cintura para abajo”, contó Esbeidy a Univisión.

Pasó varios días en UCI. “Firmé el papeleo de la cesárea. Pensé que solo mi bebé iba a sobrevivir. No pensé que yo iba a sobrevivir”, contó a ABC.

El milagro se dio gracias a que su médico consiguió realizarle un tratamiento de plasma convaleciente, gracias al cual ella logró recuperarse de la enfermedad rápidamente. “Dos días después pude salir de la cama del hospital sin ayuda”, dijo.

Ella soñaba con volver a casa con su bebé, esposo y sus otros dos hijos. “Yo sabía que, si yo dejaba que esta enfermedad siguiera, yo me iba a morir, yo nada más decía que no quería morirme sin volver a ver a mi familia”, contó.

Afortunadamente, el 20 de junio Reyes fue dada de alta y dos meses después nació Ari Amor Vargas. Ella asegura que cuando la niña crezca le contará todo sobre su nacimiento. “Voy a decirle que ella es mi guerrera. Ella es mi motivación. Ella me hizo seguir adelante. No quería perder a mi bebé”, comenta emocionada.

