Miles de profesores de las escuelas públicas de Arizona y Colorado, Estados Unidos, se han sumado a una huelga indefinida para exigir mayores fondos estatales y mejores salarios.

Vestidos de rojo y con carteles en mano, los profesores se niegan a regresar a las aulas en este segundo día de protestas. Hasta el momento, este movimiento ha recorrido tres estados y se extiende rápidamente a otros.

En Arizona, donde los profesores marchan bajo el lema #RedForEd, cientos de escuelas públicas fueron cerradas. Se estima que cerca de 840.000 estudiantes podrían verse afectados.

"Tenemos maestros empobrecidos que viven en autocaravanas", dijo Jamie Woodward, coordinadora de currículo de Cottonwood, Arizona.

El año pasado, Arizona gastó $ 8,141 por alumno, una cifra muy por debajo del promedio nacional, según el auditor general del Estado, y el salario promedio de los maestros fue de $ 48,372 el año pasado, también muy por debajo del promedio.

Si bien los educadores afirman que han recibido ofertas para aumentar el presupuesto escolar, el dinero no estaría garantizado.

Fuente: Con información de The New York Times y The Washington Post