Un caza F-35 Lightning II de la Infantería de Marina de Estados Unidos despegando de la Base Aérea Tyndall en Florida. (AFP).
/ SENIOR AIRMAN SOLOMON COOK
Agencia AFP
Agencia AFP

EE.UU. manda cazas a Puerto Rico después de denunciar que Venezuela sobrevoló uno de sus buques
Estados Unidos en Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de , que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un “movimiento altamente provocador”, según el Pentágono.

PUEDES VER: ¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a por su captura.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 “narcoterroristas”, en palabras del .

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

Ese ataque fue una ejecución “sin fórmula de juicio”, criticó el ministro de Interior venezolano, . Antes, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, insinuó en Telegram que las imágenes del ataque eran “un video con inteligencia artificial”.

El Pentágono advirtió a Caracas “que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo”.

