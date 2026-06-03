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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC, EE.UU., el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC, EE.UU., el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia AFP

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó este miércoles su esperanza de que futuros gobiernos que resulten electos en América Latina engrosen la lista de países que se unieron a la alianza de seguridad lanzada por el presidente Donald Trump en marzo en Florida.

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