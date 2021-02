En medio de la crisis que afronta el mundo por el coronavirus, a Estados Unidos le toca recordar un suceso crítico: la masacre ocurrida hace tres años en la ciudad de Parkland, Florida. El escenario fue la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde 17 personas fueron asesinadas y 14 más fueron hospitalizadas a causa de un tiroteo masivo.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, decretó que las banderas ondeen a media asta, en honor a los fallecidos el 14 de febrero de 2018. Además, las vigilias y homenajes no se hicieron esperar y comenzaron a desarrollarse desde la mañana del domingo para honrar a las víctimas, que incluyen a estudiantes, profesores y personal administrativo.

El crimen fue cometido por un exalumno de la secundaria, Nikolas Cruz, quien se encuentra a la espera de un juicio donde se decidirá si tendrá cadena perpetua o se le otorgará la pena de muerte.

Este trágico suceso encendió una chispa en la juventud de la ciudad, que cuestionaba la legislación existente para el control de armas. Convocaron y encabezaron marchas que luego se replicaron en todo el país e inspiraron a jóvenes a nivel nacional. Fueron los rostros más visibles de esta lucha y gracias a su labor se lograron cambios significativos en la legislación de Florida.

Ahora, a tres años de la masacre, recordamos a algunas de las figuras de esta lucha y contamos cómo continúan con su activismo.

Emma Gonzalez

La joven de 21 años es uno de los rostros del movimiento March for Our Lives. Uno de sus momentos más recordados fue cuando quedó en silencio por poco más de 6 minutos, para conmemorar cuánto tiempo tomó que 17 personas fueran asesinadas en Parkland, durante las protestas en Washington, D. C., en 2018. Ese mismo año fue nombrada entre las 100 personas más influyentes por la revista Time.

Actualmente, Emma Gonzales es estudiante de la Nueva Universidad de Florida, ubicada en la ciudad de Sarasota.

En octubre del 2020 escribió un artículo de opinión para Vogue sobre la importancia de votar y abogó por la elección de Joe Biden. “Un voto por Donald Trump es un voto por el fascismo”, escribió. En el mismo texto comentó que hasta el día de hoy continúa luchando contra el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, depresión y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad.

La historia de González como activista y la de muchos otros jóvenes se ve plasmada en el documental Us Kids, que narra los pasos del movimiento March for Our Lives.

A principios de este año, fue una de las voces que se pronunciaron a favor de remover de sus funciones a Marjorie Taylor Greene, congresista republicana que tildó de “falso” el tiroteo de Parkland. Posteriormente, la legisladora fue retirada de los comités parlamentarios en los que participaba.

.@GOPLeader please #RemoveMTG for her fear mongering, unprofessional, offensive, and uncouth behavior and language. if she wants to psychologically attack children for fun, let her do it without a paycheck. https://t.co/UTbny3rVL9 — Emma González (@Emma4Change) January 28, 2021

David Hogg

Con tan solo 20 años de edad, Hogg es otro de los nombres más reconocidos del movimiento, que ayudó a cofundar la organización March for Our Lives. Se encuentra estudiando en la Universidad de Harvard.

Junto a su hermana Lauren, escribió un libro titulado #NeverAgain: A New Generation Draws the Line, un best seller del The New York Times.

La semana pasada anunció que daría un paso al costado de su posición en la organización March for Our Lives. “Voy a tomar tiempo para concentrarme en la escuela, mis pasiones y en mi bienestar”, afirmó en un comunicado publicado vía Twitter.

Actualmente se encuentra en una “pelea” contra Mike Lindell, el dueño la empresa de fabricación de almohadas MyPillow, un gran seguidor del expresidente Donald Trump. Hogg propuso enfrentarse a Lindell y creo la empresa Good Pillow junto al ingeniero de software William LeGate. A través de Twitter, ha ido organizando cómo va a ser este emprendimiento.

La empresa señala que se compromete a apoyar a organizaciones de caridad; tener un diálogo activo con sus consumidores respecto a qué causas donarán un porcentaje de sus ganancias; a ser de origen sustentable y tener responsabilidad con el medioambiente, y a emplear a fabricantes sindicalizados y con buenos sueldos.

Welcome, team!

I’m so excited to share this important update on our progress. Thank you for turning our dream into a reality.



If you’d like to be notified when preorders are available sign up at:https://t.co/a2GNggIZJz pic.twitter.com/C0rf27484W — #GoodPillow (@GoodPillowCo) February 9, 2021

Cameron Kasky

El joven es recordado por confrontar al senador de Florida, Marco Rubio durante un debate organizado por la cadena CNN sobre el uso de armas en el país.

“Esto no va sobre republicanos y demócratas. Cualquiera con la voluntad de cambiar las cosas es alguien que necesitamos de nuestro lado. (...) Así que, senador Rubio, ¿puede decirme ahora mismo que no volverá a aceptar ni una sola donación de la Asociación Nacional del Rifle?”, dijo Kasky en su turno y recibió aplausos de pie.

Hoy en día, Kasky se encuentra viviendo en Manhattan. Según el diario Sun Sentinel, el joven de 20 años dirigía “su talento para la organización hacia la campaña de alcalde de Andrew Yang”. Aunque, la semana pasada, el contendiente demócrata suspendió su campaña política.

Kasky también informó al diario floridense que no está involucrado formalmente con la organización March for Our Lives, pero asegura estar orgulloso de que hayan evolucionado y no solo se enfoquen en Parkland.

Sobre el tercer aniversario, dijo que cada año es difícil, especialmente porque el día cae en San Valentín. “Por un lado, quieres disfrutar de una festividad que una persona muy pero muy mala le quitó a la gente”, afirmo. “Pero, por el otro, es un día para recordar a la gente”, aseguró.

Aalayah Eastmond

Con tan solo 19 años de edad, Eastmond es miembro del consejo ejecutivo de Team Enough, una organización de prevención de la violencia armada dirigida por jóvenes que forma parte de Brady, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas.

Como parte de su activismo ha hablado en la Marcha por Nuestras Vidas y testificó ante los Comités Judiciales del Senado.

Actualmente es estudiante de segundo año en la Trinity Washington University.

También cofundó la organización Concerned Citizens of DC (Ciudadanos preocupados de D. C.) tras el asesinato de George Floyd, para organizar protestas en apoyo a las luchas de justicia social en Washington, D. C.

Aalayah continúa compartiendo su experiencia y hablando de su activismo. A mediados de diciembre de 2020, participó en un video del canal de YouTube de Anthony Padilla, donde fue entrevistada junto a los sobrevivientes de otros tiroteos escolares.

Ryan Deitsch

El joven de 21 años se hizo conocido después de que las imágenes que filmó escondido en el armario con sus compañeros de clase durante el tiroteo de Parkland se compartieran en todo el mundo.

Fue fundador del grupo Never Agains MSD (Nunca más otra Marjory Stomeman Douglas), junto a sus compañeros Gonzalez, Kasky, Hogg, entre otros.

Es estudiante de segundo año en la Universidad Americana en Washington D. C.

El activista comentó al Sun Sentinel que está involucrado con la organización March for Our Lives y su capítulo en D. C. Si bien está contento con la legislación local que se aprobó desde el tiroteo, espera que se pueda tomar una acción federal bajo la presidencia de Joe Biden.

También explicó al medio que si bien siente una responsabilidad con su comunidad para seguir en la lucha por el control de armas, asegura que ha sido difícil. “El trauma es algo que se queda contigo”, afirmó.

Parte de su activismo se centra en la importancia de recursos de salud mental y en los espacios para la curación de las víctimas y los estudiantes.

Patricia y Manuel Oliver

Si bien no son estudiantes, la pareja de migrantes venezolanos forma parte de las víctimas cuyo activismo surgió a partir de la tragedia. Ellos son los padres de Joaquín “Guac” Oliver, víctima de 17 años. Crearon la Fundación Change The Ref que, a través del arte urbano, busca llamar la atención sobre los tiroteos masivos y promover un cambio en las leyes de armas de fuego en EE.UU.

Los padres de Joaquin Oliver asistieron a la muestra de arte donde recuerdan a su hijo y hacen hincapié en los cambios necesarios para controlar la violencia a causa de armas de fuego. (Foto: Cristobal Herrera- Ulashkevich / EFE)

La fundación organizó la semana pasada Guac habla a Parkland, una experiencia artística interactiva para generar consciencia sobre el cambio necesario para poner bajo control la violencia a causa de armas de fuego en el país.

Según la agencia de noticias Efe, Patricia afirmó que respetan el derecho a poseer armas, pero sostienen que hay que acabar con la presencia en las calles de armas de guerra, de las que “no hay necesidad alguna”. Además, afirma que no siente “odio por nadie”, cuando la agencia le preguntó por Cruz.

You can try to forget about the shooting, but the reality and truth of it are still there. Florida is the gunshine state. pic.twitter.com/4Zb3y1Pv2d — Change the Ref (@ChangeTheRef) February 11, 2021

