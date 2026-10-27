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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes a cinco personas, a las que acusó de "narcoterroristas", en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) (Foto: U.S. Southern Command)
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes a cinco personas, a las que acusó de "narcoterroristas", en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) (Foto: U.S. Southern Command)
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron este martes a cinco personas, a las que acusó de “narcoterroristas”, en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, informó el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom).

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