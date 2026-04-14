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Una embarcación poco antes de ser atacada por el Ejército de Estados Unidos, en el océano Pacífico oriental, el 14 de abril de 2026.
Una embarcación poco antes de ser atacada por el Ejército de Estados Unidos, en el océano Pacífico oriental, el 14 de abril de 2026.
Por Agencia AFP

El Ejército de Estados Unidos aseguró el martes que mató a cuatro presuntos narcotraficantes más que navegaban en una lancha por la zona oriental del océano Pacífico.

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