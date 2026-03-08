Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captura de video tomada de la cuenta en X del @Southcom Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico antes de ser atacada por las fuerzas armadas estadounidenses. (EFE/ @Southcom)
Captura de video tomada de la cuenta en X del @Southcom Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico antes de ser atacada por las fuerzas armadas estadounidenses. (EFE/ @Southcom)
/ @Southcom
Por

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: