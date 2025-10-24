Un buque, que Donald Trump aseguró que transportaba narcóticos ilegales y se dirigía a Estados Unidos, es impactado por el ejército estadounidense mientras navega en el sur del Caribe. Foto: EFE/Archivo
Un buque, que Donald Trump aseguró que transportaba narcóticos ilegales y se dirigía a Estados Unidos, es impactado por el ejército estadounidense mientras navega en el sur del Caribe. Foto: EFE/Archivo
Agencia AFP
Agencia AFP

EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el Caribe
EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, .

La embarcación operaba para el , aseguró el secretario de Defensa en la red X.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, agregó. El ataque tuvo lugar en “aguas internacionales”.

PUEDES VER: Así son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”

Hasta ahora han muerto 43 personas en la , según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono.

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

Una supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en el océano Pacífico, en el que habrían muerto dos personas, el 22 de octubre de 2025. (Captura de video)

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono. “Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela o Colombia, protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

