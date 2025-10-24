EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Escucha la noticia
EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el CaribeResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
La embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X.
Newsletter Vuelta al Mundo
“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, agregó. El ataque tuvo lugar en “aguas internacionales”.
PUEDES VER: Así son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”
Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono.
Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.
“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono. “Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.
Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela o Colombia, protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas.
TE PUEDE INTERESAR
- Nicolás Maduro acusa a EE.UU. de ejercer a diario una “guerra psicológica” sobre Venezuela
- Petro minimiza impacto de suspensión de ayuda de EE.UU. a Colombia y acusa a la derecha de conspirar
- Petro tacha de “ejecuciones extrajudiciales” los ataques de EE.UU. a lanchas en Caribe y Pacífico
- Trump dice que cárteles “gobiernan México” pero que respeta a la presidenta Sheinbaum
Contenido sugerido
Contenido GEC