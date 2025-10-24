EE.UU. mata a seis personas en ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó su décimo ataque durante la noche contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos, anunció este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el secretario de Defensa en la red X.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, agregó. El ataque tuvo lugar en “aguas internacionales”.

Hasta ahora han muerto 43 personas en la ofensiva marítima estadounidense, según el conteo provisional de la AFP a partir de datos del Pentágono.

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

Una supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en el océano Pacífico, en el que habrían muerto dos personas, el 22 de octubre de 2025. (Captura de video)

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, añadió el jefe del Pentágono. “Ya sea de día o de NOCHE, rastrearemos tus rutas, perseguiremos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Gobiernos de izquierda en la región, como Venezuela o Colombia, protestan por lo que consideran ataques letales sin pruebas.