Captura de video del nuevo ataque contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico. Foto: X / Pete Hegseth
Agencia EFE
Estados Unidos mata a seis personas en dos nuevos ataques a embarcaciones en el Pacífico oriental
El , Pete Hegseth, informó este lunes que el Ejército hundió , en dos operaciones en las que murieron seis presuntos “narcoterroristas”.

“Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunció Hegseth en un mensaje en X junto a un video de los ataques.

Francisco Sanz

De acuerdo con el , los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

PUEDES VER: El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó Hegseth, quien agregó que no hubo heridos entre las tropas estadounidenses.

Con estos dos nuevos ataques, ya suman más de 70 los fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas como parte de la campaña contra el tráfico de drogas que la lleva a cabo desde septiembre en aguas del Caribe, luego ampliada al Pacífico.

Captura de video del nuevo ataque contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, donde murieron seis personas. Foto: X / Pete Hegseth
En lo que especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EE.UU. mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino en la zona.

La operación, que ha provocado el rechazo de los Gobiernos de Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de estar implicados en redes de narcotráfico, también incluye el , el mayor y más moderno de la flota estadounidense, ya de camino al Caribe.

Una iniciativa demócrata en el Senado estadounidense para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó la semana pasada con 49 votos a favor y 51 en contra, estos últimos emitidos por la bancada republicana, que logró frenar el intento simbólico de la oposición por reducir los ataques.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, defendió Hegseth este lunes.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

