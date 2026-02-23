Escuchar
Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de Estados Unidos que muestra una lancha presuntamente de narcotraficantes atacada por fuerzas estadounidenses, en aguas del Caribe. (Foto: EFE/ @Southcom)
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe presuntamente operada por narcotraficantes, anunció este lunes el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 150 víctimas desde que comenzaron estos operativos en 2025.

