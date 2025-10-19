Estados Unidos mata a tres presuntos narcotraficantes en nuevo ataque en el mar, anuncia el secretario de Guerra

Escucha la noticia
Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres “narcoterroristas”, anunció el domingo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN que “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, dijo Hegseth en X.
Trump acusa a Petro de ser líder del narcotráfico y dice que EE.UU. pondrá fin a "pagos y subsidios" a Colombia por la producción de droga
No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.
Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 presuntos narcos muertos.
