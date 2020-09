Un nuevo libro escrito por la exmejor amiga de la primera dama estadounidense Melania Trump, que luego fue su asesora en el ala este de la Casa Blanca, alimenta las especulaciones sobre las rivalidades de la familia Trump.

La autora, Stephanie Winston Wolkoff, exempleada de la revista Vogue, fue una de las mejores amigas de Melania durante 15 años. Hasta que la primera dama la despidió súbitamente en 2018, luego de que la prensa revelara el inmenso costo de la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en enero de 2017, co-organizada por Wolkoff.

El libro de 351 páginas, que se ubica en cuarto lugar en la lista de los más vendidos de Amazon, está ilustrado con fotos de algunos mensajes de texto intercambiados por las mujeres, plagados de emojis enviados por la primera dama, y se titula “Melania and Me: The Rise and Fall Of My Friendship With the First Lady” (Melania y yo: el ascenso y caída de mi amistad con la primera dama).

La exasesora revela en el libro intimidades de la familia, como la rivalidad entre la primera dama y la hija del primer matrimonio de Donald Trump, Ivanka, de 38 años, a quien Melania llama “princesa”.

Durante la investidura, cuenta Wolkoff, se organizó una operación llamada “Bloquear a Ivanka” para impedir que ésta asumiera un rol que opacara a Melania en la ceremonia.

Wolkoff presenta a la enigmática exmodelo eslovena de 50 años como una persona ultra pragmática, con piel de cocodrilo, a quien no le importa lo que digan la prensa ni los críticos.

Cuando visitó en 2018 un centro de detención en Texas donde había menores inmigrantes separados de sus padres con una chaqueta que leía en la espalda, “Realmente no me importa. ¿Y a ti?”, es porque realmente no le importaba, escribió Wolkoff.

La exasesora cuenta que en plena crisis de separación de familias inmigrantes, Melania se le quejó de la cobertura que la prensa estaba haciendo del tema, y en una charla telefónica le dijo: “No están con sus padres y es triste. Pero los guardias fronterizos me dijeron que los niños dicen ‘¿Me dan una cama? ¿Tendré un cajón para mi ropa?’ Es más de lo que tienen en sus países, donde duermen en el suelo”.

La portavoz de Melania, Stephanie Grisham, dijo que el libro “simplemente no dice la verdad”.

Winston Wolkoff reprocha a la primera dama no haberla defendido frente a las acusaciones de gastos abusivos en la investidura, y dijo el lunes al canal CBS que colabora con investigadores federales sobre eventuales fraudes cometidos en la ocasión.

“Los estadounidenses son muy curiosos de su primera dama, y como Melania es particularmente prudente, quieren saber más”, dijo Katherine Jellison, profesora de la Universidad de Ohio. “Las tensiones madrastra-hijastra están muy ancladas en la opinión pública (...) desde la Cenicienta”.

VIDEO RECOMENDADO

Europeos vuelven a clase tras seis meses caóticos