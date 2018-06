En entrevista con el medio CBS News, menores inmigrantes señalaron que sufrieron de hostigamientos y pasaron hambre tras ser detenidos por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El medio estadounidense conversó con un grupo de menores retenidos en centros de detención tras la polémica política de “no tolerancia” del presidente Donald Trump respecto a los inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera de Estados Unidos, lo que hizo que muchas familias sean separadas en el proceso.

"¿Te trataron muy bien, tenías miedo allí?, la periodista a Renaldo, un joven de 15 años.

“Estaba muy asustado”, comentó el menor. "A medianoche te despiertan para contar a todos en las celdas".

La periodista de CBS News asegura que varios de los niños y jóvenes retenidos por las autoridades de Estados Unidos han pasado hambre en los centros de detención.

"Renaldo también nos dijo que no comía lo suficiente", explica la periodista. "Dijo que fue alimentado con manzanas y agua, y que otros menores se encontraban en la misma situación”.

Donald Trump reafirmó las controvertidas medidas contra familias inmigrantes a pesar del creciente escándalo que esto ha provocado.

"Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será", insistió.

Según el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas "que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más". "Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será", afirmó.