Estados Unidos: En "unos pocos meses" EI será derrotado en Siria

Washington. El Gobierno de Estados Unidos confía en que sus aliados derrotarán al grupo Estado Islámico (EI) en sus últimos bastiones en el norte de Siria en "unos pocos meses", según dijo este miércoles el enviado especial de Washington para Siria, James Jeffrey.

Jeffrey explicó que la situación actual en Siria es de un alto el fuego excepto por la batalla que libran a lo largo del Éufrates las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) contra el yihadista EI.

"La lucha continua, y esperamos que termine en unos pocos meses y que sea el último territorio que el EI controla de una forma casi convencional", añadió.

Aunque se logre esa victoria militar, el enviado especial explicó que las tropas estadounidenses seguirán en Siria ya que el objetivo de Washington es una "derrota duradera" del grupo terrorista.

"Una victoria duradera no solo significa aplastar las últimas unidades convencionales del grupo Estado Islámico que controlan territorio, sino asegurar que no regrese de inmediato y que células durmientes no retornen como movimiento insurgente", indicó Jeffrey.

Además de controlar los territorios recuperados al grupo Estado Islámico, Washington pretende "formar fuerzas de seguridad locales" y "participar del proceso político" saliente del conflicto.

En ese sentido, el enviado especial dijo que Estados Unidos no pretende un cambio de régimen en Siria sino "un cambio de actitud en el régimen".

Más allá de la derrota del EI, Jeffrey manifestó que el interés de Estados Unidos es la redacción de una nueva Constitución para Siria, así como que las fuerzas militares iraníes salgan del territorio sirio.

Fuente: EFE