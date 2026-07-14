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Resumen

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El camión que atropelló a un migrante que intentaba cruzar la carretera al huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Sheriff del Condado de St. Johns / EFE)
El camión que atropelló a un migrante que intentaba cruzar la carretera al huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Florida, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Sheriff del Condado de St. Johns / EFE)
/ Sheriff del Condado de St. Johns
Por Agencia EFE

Un inmigrante murió atropellado este martes en San Agustín, en el noreste de Florida, tras huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo, en el tercer fallecimiento de un inmigrante en una semana vinculado a acciones de la agencia, informó el Miami Herald.

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